Чай полезен для пациентов с диабетом 2-го типа - медики



Этот напиток позволяет сгладить остроту всплесков в концентрации сахара, вызванных потреблением сладких продуктов. Как отмечает The Daily Mail, в рамках эксперимента чай снижал уровень сахара у людей, пивших до этого напиток с сахарозой.

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В чае много полифенолов. И, возможно, именно эти соединения блокируют поглощение сахара. То есть снижается гликемический индекс потребляемого продукта (скорость усвоения глюкозы уменьшается). Это свойство важно, как для людей, у которых уже диагностировали диабет, так и для тех, кто находится в группе риска. Причем, все это никак не зависит от инсулина.

Эффективность чая проверили на 24 добровольцах. У 50% был нормальный уровень сахара, у остальных - преддиабет. За день до испытания всем добровольцам требовалось избегать тренировок и быть умеренными в еде. Потом они получили напиток с сахаром. А после этого давался напиток с высокой дозой полифенолов из чая, с низкой дозой или плацебо.

Далее проводились анализы крови. Эксперимент повторялся три раза для получения точных результатов. Как и ожидалось, самый значительный скачок наблюдался в группе, пивших плацебо. А вот обе группы, получавшие разные дозы полифенолов, демонстрировали снижение уровня сахара, несмотря на потребление сладкого напитка. При этом во всех группах показатели инсулина не менялись.