Если Украина запретит лекарства из РФ, фармкомпании страны-агрессора потеряют до 1,7 млрд рублей

Российские фармацевтические производители потеряют от 1,5 млрд до 1,7 млрд руб. в 2017 году, если Украина введет санкции на российские медикаменты, пишет РБК.

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В 2016 году объем поставок лекарственных препаратов в Украину (без учета поставок в "ДНР" и "ЛНР") составил 2,1 млрд рублей. Украинский рынок является значимым для российских производителей и составляет 7,7% от общего объема российского экспорта лекарств, пишет издание.

В предыдущие годы объем поставляемых медикаментов был больше - 2,4 млрд рублей в 2015 году и 2,7 млрд в 2014 году. В 2013 году, до оккупации Россией Крыма и востока Украины, российские фармпроизводители поставили препаратов на 2,6 млрд рублей. Это составляло чуть больше одной пятой от общего объема экспорта.

В 2017 году экспорт в Украину может составить 1,5–1,7 млрд руб. Лидер по поставкам в Украину — компания «Нижфарм» (входит в международный холдинг Stada) с 1,2 млрд рублей. На втором месте компания «Полисан» (270 млн), а на третьем — «Материя медика» (160 млн).

В то же время, пишет РБК, растут поставки лекарств из России в "ДНР" и "ЛНР". В 2014 году на оккупированные территории завезено лекарственных препаратов примерно на 7 млн рублей, в 2015 году — уже на 2,7 млрд, а в 2016 — на 5,5 млрд. В 2017 году поставки составят 7–8 млрд руб.

Основные экспортеры в "ДНР" и "ЛНР" — дистрибьюторы «Нанофарм», «Интерлек» и «Биофарма». Российские препараты попадают на эти рынки через дистрибьюторов. Производители не стремятся самостоятельно заниматься поставками в этот регион, пишет РБК.

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Как сообщал УНИАН, Минздрав инициирует отказ от лекарственных средств российского производства. И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что в Кабинет министров Украины направлено письмо с предложением остановить поставки российских лекарств на украинский рынок.

"Минздрав поощряет украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства. Двойных стандартов быть не должно: страна, развязавшая войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на нашем лечении", - отметила Супрун.

По ее словам, такими будут санкции со стороны Министерства охраны здоровья Украины против страны-агрессора, которая оккупировала и аннексировала украинские земли, которая каждый день убивает украинцев, нарушает их права и свободу и держит сотни заключенных в своих тюрьмах.