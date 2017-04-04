Минздрав намерен отказаться от лекарств российского производства

Минздрав инициирует отказ от лекарственных средств российского производства. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Мы направили в Кабинет министров Украины письмо с предложением остановить поставки российских лекарств на украинский рынок. Минздрав поощряет украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства. Двойных стандартов быть не должно: страна, развязавшая войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на нашем лечении", - отметила она.

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По ее словам, такими будут санкции со стороны Министерства охраны здоровья Украины против страны-агрессора, которая оккупировала и аннексировала украинские земли, которая каждый день убивает украинцев, нарушает их права и свободу и держит сотни заключенных в своих тюрьмах.

"Если вам известны российские лекарства, которые не имеют украинских или иностранных аналогов на нашем рынке, пожалуйста, пишите названия в комментариях под этим постом", - добавила Супрун.

Как сообщалось, в Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств. Это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч.