Исследование выявило, что известный антидепрессант поможет справиться с перееданием

Циталопрам - антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Его часто назначают при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве. Оказывается, этот препарат подталкивает людей выбирать здоровую пищу вместо вредной, передает The Daily Mail.

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В эксперименте ученых из Университета Варвика приняли участие 27 человек. Добровольцы выбирали между двумя снэками на экране, такими как фрукты и шоколадное печенье. Оба снэка могли быть вредными либо полезными, а иногда один был вредным, а другой - полезным. Перед выполнением задания участникам давали одну дозу атомоксетина (лекарства от синдрома гиперактивности и дефицита внимания), циталопрама или плацебо.

Эксперимент показал: при приеме циталопрама добровольцы в 60% случаев выбирали здоровые снэки, а при приеме плацебо - только в 45% случаев. Прием атомоксетина не сильно влиял на выбор людей. Исследователи надеются, что их открытие поможет остановить эпидемию ожирения.