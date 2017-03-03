Овощи и фрукты должны составлять большую часть рациона человека - медики

Тарелка здорового питания создана экспертами Гарвардской школы общественного здоровья. Это руководство для здорового, сбалансированного питания, которое представлено в форме простой и понятной инфографики.

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Такая картинка с пояснениями будет ежедневно напоминать о возможности здорового, сбалансированного питания. Просто распечатайте ее и прикрепите на холодильник.

На инфографике отражены основные принципы здорового питания:

• Овощи и фрукты должны составлять основную часть приема пищи – ½ тарелки. Обеспечьте разнообразие цвета и вида пищи и помните, что картофель не считается овощем - он негативно воздействует на уровень сахара в крови.

• Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам – ¼ тарелки: цельные и неочищенные зерновые – ячмень, зерна пшеницы, овсянка, гречка, неочищенный рис и продукты, изготовленные из них. Например, макароны из твердых сортов пшеницы полезнее, чем белый хлеб, белый рис и другие очищенные зерна.

• Сила белка – ¼ тарелки. Рыба, курица, фасоль, орехи – здоровые и разнообразные источники белка. Их можно добавить в салат и они хорошо сочетаются с овощами. Ограничьте потребление красного мяса избегайте потребления переработанного, таких как бекон и сосиски.

• Полезные растительные масла - в умеренном количестве. Выбирайте полезные масла - оливковое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое и другие. Избегайте частично гидрогенизированных масел, которые содержат вредные транс-жиры. Помните, что пониженная жирность не всегда означает пользу.

• Пейте воду, кофе или чай. Откажитесь от сладких напитков, потребляйте одну или две порции молока и молочных продуктов в день, ограничьте потребление сока до маленького стакана в день.

• Будьте активны. Красный человечек, который бежит вдоль Тарелки здорового питания - это напоминание, что активность также важна для контроля веса.

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Чтобы начать использовать Тарелку здорового питания необходимо визуально разделить тарелку на четыре части. Заполнять тарелку следует таким образом, чтобы каждую часть занимала определенная группа продуктов: белковые блюда, зерновые, фрукты и овощи.

Фрукты можно употреблять в качестве десерта или как отдельный прием пищи. Не обязательно размещать их на тарелке, главное не забывать о потребление их в достаточном количестве.