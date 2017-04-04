ООН: в Европе - самая высокая доля пожилых людей

Сейчас происходит его «старение» - значительное увеличение числа пожилых людей и сокращение доли детей и молодежи. Предполагается, что численность населения мира в возрасте 65 лет и старше в период 2015–2050 годов увеличится в два с половиной раза - с 608 млн. до 1,6 млрд. человек.

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«Наши данные демонстрируют последовательное сокращение доли детей и молодежи, в то время как доля пожилого населения, хотя и невелика, но растет стремительно, этот процесс идет, начиная с 80-х годов, и продолжится до 2050 года», - сказал Хорхе Браво.

В докладе отмечается, что старение населения, как по срокам начала этого процесса, так и по темпам, происходит в разных странах весьма неравномерно. В наибольшей степени постарело население Японии и большинства стран Европы. Велика доля лиц пожилого возраста также в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Соединенных Штатах. Однако в этих четырех странах процесс старения несколько сдерживается стабильным притоком молодых иммигрантов.

В 1980 году доля пожилых людей составляла менее шести процентов от общей численности населения мира, а к 2050 году превысит 16 процентов.

В Европе уже в 2015 году люди в возрасте 65 лет и старше составляли 18 процентов граждан. Несколько моложе жители стран Северной Америки: там этот показатель год назад равнялся 15 процентам.

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«Демографические прогнозы на ближайшие несколько десятилетий свидетельствуют о том, что положение в этих двух регионах не изменится: доля пожилых людей в 2050 году предположительно составит около 23 процентов в Северной Америке и 28 процентов в Европе», - отмечается в документе Генерального секретаря ООН.

Доля пожилых людей в 2050 году предположительно составит около 23 процентов в Северной Америке и 28 процентов в Европе.

Глава ООН полагает, что на фоне старения населения правительства должны учесть фискальные последствия демографических изменений и, возможно, повысить пенсионный возраст. По их мнению, необходимо также адаптировать к новой ситуации системы социального обеспечения.