Ученые хотят раскрыть секрет долголетия жителей итальянской деревни

В этом населенном пункте проживают 300 человек, чей возраст превышает 100 лет.

Частота сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера среди долгожителей довольно низка – это связывают со средиземноморской диетой, которой придерживаются жители, а особенно с розмарином, добавляемым во многие блюда. Кроме этого расположение деревни такого, что жителям приходится ежедневно проходить большие расстояния – это, скорее всего, тоже благотворно сказывается на их здоровье и продолжительности жизни.

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Авторы планируют наблюдать за жителями деревни , а также провести генетический анализ каждого долгожителя, изучить особенности их диеты и образа жизни. Каждый участник исследования пройдет тесты на определение когнитивной активности, а также сдаст анализы крови на выявление биомаркеров, ассоциированных с различными заболеваниями, среди которых некоторые формы рака, болезни почек и другие.