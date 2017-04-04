Посменный режим работы опасен для здоровья - медики
Системы организма, включая циклы сна, работают в условиях дисбаланса.
Многие люди вынуждены работать посменно, такой режим удобен, ведь высвобождается много времени на личные дела. Однако он опасен для здоровья, подчеркивает Zee News. Системы организма, включая циклы сна, приходят в дисбаланс. Как подчеркивают медики, продолжительное нарушение цикла сна провоцирует ускоренное истощение костей.
Университет Колорадо выявил эту взаимосвязь на примере добровольцев, которые в течение трех недель были вынуждены ложиться спать на четыре часа позже, чем в предыдущий день. Это создавало эффект того, что в сутках 28 часов. За 24 часа разрешалось поспать только 5,6 часа. При этом в самом начале эксперимента и через три недели недосыпа забиралась на анализ кровь. В ней ученые искали биомаркеры, связанные с костями.
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Сообщается, что шестерым добровольцам было 20-27 лет, а еще четырем - 55-65 лет. Оказалось, в обеих возрастных группах наблюдалось снижение концентрации маркера P1NP, связанного с формированием костной ткани. При этом у молодых людей концентрация снизилась сильнее (27% против 18%). А вот маркер, показывающий способность к разложению старой костной ткани, не менялся. Это повышало риск развития дисбаланса, когда костной ткани теряется больше, чем вырабатывается новой. Итогом может стать остеопороз и переломы.