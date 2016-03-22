Остеопороз вылечили с помощью инъекций стволовых клеток
Группа ученых из Университета Торонто (University of Toronto) предложили новую терапию для лечения остеопороза. Они уже опробовали ее на мышах.
Остеопороз вылечили с помощью инъекций стволовых клеток / newsru.co.il
Авторы во главе с Джоном Давиесом (John Davies) вводили животным, страдавшим остеопорозом, инъекции мезенхимальных стволовых клеток, полученных у здоровых грызунов, пишет Медпортал. Осмотр животных через полгода после инъекции показал, что введение клеток привело к восстановлению целостности костной ткани и ослаблению симптомов остеопороза.
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Преимуществом мезенхимальных стволовых клеток является то, что они могут дифференцироваться в клетки других типов, а кроме того они не отторгаются после введения.
Ученые уже сейчас начали проводить первые испытания методики на пациентах, страдающих остеопорозом. Эти работы ведутся совместно с исследователями из США. Мезенхимальные стволовые клетки были введены пожилым людям, а теперь авторы наблюдают за последствиями этой процедуры. Все участники эксперимента регулярно сдают анализ крови для того, чтобы можно было следить за маркерами, ассоциированными с костным ростом. В течение пяти лет авторы планируют провести более крупные исследования.