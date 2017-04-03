Вакцинация беременных защищает новорожденных от коклюша - ученые

Результаты оценки эффективности комбинированной вакцины против столбняка, дифтерии и коклюша (Tdap) были опубликованы в журнале Pediatrics.

В рамках работы были оценены показатели заболеваемости коклюшем среди почти 149 тыс. детей, рожденных в 2010-2015 годах. Оказалось, что введение беременным вакцины Tdap обеспечивает 91,4% защиту от коклюша в течение двух месяцев жизни ребенка и 69 % - в течение всего первого года.

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Авторы исследования также рассчитали, что после введения младенцу в возрасте двух месяцев вакцины DTaP (от дифтерии, столбняка и коклюша), иммунитет, выработанный после иммунизации беременной, составляет 81,4%, а после введения третьей дозы DTaP – 65,9%.

Ученые отмечают, что хотя иммунизация беременных вакциной Tdap указана в современных рекомендациях, до настоящего времени не было достаточно информации о ее эффективности в защите новорожденного в течение первого года жизни.