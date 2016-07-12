Прием мультивитаминов во время беременности бесполезен - исследование

Употребление во время беременности продуктов, богатых витамином D, снижает риск развития аллергии у детей. Об этом сообщили ученые из Медицинской школы Икана при больнице Маунт Синай, пишет Медпортал.

Большинству женщин, ждущих ребенка, витамины не нужны, так как чаще всего необходимые питательные вещества и микроэлементы они получают с пищей. Исследователи выяснили, что прием витаминов хотя и не вредит, но в большинстве случаев и не улучшает здоровье будущих матерей и младенцев.

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Исследователи, правда, подчеркивают, что принимать во время беременности фолиевую кислоту и витамин D все-таки стоит, а вот альтернативой мультивитаминам станет просто сбалансированный рацион.

Прием фолиевой кислоты помогает предотвратить развитие серьезных пороков развития у развивающегося малыша, а витамин D необходим для укрепления костей, как беременной женщины, так и ребенка.

Ученые считают, что многие женщины чувствуют себя обязанными приобретать дорогостоящие мультивитамины – таким образом они чувствуют, что заботятся о здоровье будущего ребенка. В действительности пользу может принести рацион, богатый фруктами и овощами. Отказываться от приема фолиевой кислоты эксперты все-таки не рекомендуют. Они отмечают, что есть «за двоих» будущей матери тоже не нужно – все это не более, чем популярный миф, который ничем не подтвержден