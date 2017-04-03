Гепатит увеличивает риск развития болезни Паркинсона - исследование

Люди, инфицированные вирусом гепатита В или С, склонны к болезни Паркинсона. Это показало новое исследование, проведенное специалистами из Оксфордского университета. Ученые проанализировали данные людей с гепатитом B, гепатитом С, аутоиммунным гепатитом, хроническим активным гепатитом и ВИЧ за 1999-2011 годы, рассказывает Zee News.

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Гепатит С передается через кровь, а гепатит B - через кровь и биологические жидкости организма инфицированного человека. Специалисты предполагают: возможно, сам вирус или лекарства от гепатита увеличивают вероятность развития болезни Паркинсона. Но дело может быть и в других факторах, повышающих риск гепатита и нейродегенеративного заболевания.