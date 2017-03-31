Ученые предложили альтернативный способ лечения пневмонии

Ученые из Медицинской школы при Университета Вирджинии предложили альтернативный способ терапии пневмонии – гормонами. Исследователи обнаружили, что гепсидин, гормон, отвечающий за регуляцию метаболизма железа, помогает бороться с тяжелой формой бактериальной пневмонии, сообщает The Journal of Clinical Investigation.

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В частности, у выведенной в лаборатории линии мышей с врожденным дефицитом этого гормона, восприимчивость к грамм-отрицательной бактерии (вызывающей воспаление легких) выше, чем у нормальных животных. Исследователи считают, что гепсидин способен ограничивать распространение бактерий по всему организму за счет своей удивительной особенности «прятать» железо, жизненно необходимое болезнетворным микроорганизмам для роста.

Стоит лишить бактерию подпитки железом, и человек пойдет на поправку. Это открытие чрезвычайно актуально, ведь многие люди страдают от недостатка гепсидина из-за врожденной патологии или болезни печени. Например, пациентам с гемохроматозом (наследственным заболеванием, при котором железо накапливается в тканях и органах) особенно трудно бороться с пневмонией, и для них возможность искусственно подавить избыточную выработку железа за счет введения гепсидина стало бы реальным решением проблемы.