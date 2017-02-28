ВОЗ опубликовала список самых опасных для человека бактерий



Этот список - своего рода рекомендация для научных исследований и разработок в области создания новых антибиотиков. Он был разработан под эгидой ВОЗ, где неоднократно выражали тревогу по поводу того, что сегодня антибиотики теряют свою эффективность. Во многих случаях это происходит из-за неоправданно частого применения этих лекарств.

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Со времени открытия антибиотиков прошло свыше 70 лет. Эти лекарства позволили спасти огромное число жизней путем излечения бактериальных инфекций, которые в противном случае стали бы смертельными. Но сегодня в результате чрезмерного увлечения антибиотиками усиливается устойчивость к ним. Это означает, что бактерии меняются настолько, что антибиотики более не оказывают на них никакого воздействия.

Устойчивостьк антибиотикам стала серьезной опасностью во всех регионах мира.

«Представленный список – новый инструмент, который позволит направить деятельность в сфере научных исследований и разработок на решение неотложных задач в области общественного здравоохранения», – заявила помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций Мари-Поль Кини.

Она подчеркнула, что устойчивость бактерий к антибиотикам возрастает, а это приводит к тому, что арсенал методов лечения бактериальных инфекций стремительно истощается.

Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены на три группы по уровню потребности в создании новых антибиотиков: наиболее приоритетные, высокоприоритетные и среднеприоритетные. К наиболее приоритетной группе отнесены бактерии с множественной лекарственной устойчивостью. В их числе - смертельные инфекции, такие как инфекции кровотока и пневмонии. У этих бактерий сформировалась устойчивость к действию широкого ряда антибиотиков, включая карбапенемы и цефалоспорины третьего поколения — наиболее эффективные из имеющихся антибиотиков для лечения бактериальных инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.

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Вторая и третья группы в списке – категории с высоким и средним уровнем приоритетности – включают другие бактерии с возрастающей лекарственной устойчивостью, которые вызывают более распространенные заболевания, такие как гонорея и пищевое отравление.