Арахис снижает риск развития атеросклероза - кардиологи

Арахис может предотвратить сердечные приступы и инсульты, говорит новое исследование. Как передает The Daily Mail, если во время стандартного приема пищи съедать три унции арахиса, то можно нейтрализовать вредное действие жиров (триглециридов) в крови.

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Получается, арахис снижает риск атеросклероза. По словам ученых Университета Пенсильвании, обычно после потребления пищи сосуды становятся менее эластичными за счет повышения уровня триглицеридов. А вместе со снижением эластичности возможно и сужение сосудов.

Но если съесть вместе с привычной пищей арахис, этой реакции удастся избежать. Эффект от потребления арахиса ученые проверили на тучных добровольцах, которых разбили на группы. Одна группа получала обед с высоким содержанием жира и три унции перемолотого арахиса без соли в форме напитка. Вторая группа получала тот же обед, но с напитком-плацебо.

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Ученые забрали кровь у добровольцев для проведения анализа, с точки зрения оценки уровня жиров в крови и инсулина. А ультразвуковая диагностика позволила оценить кровоток в сосудах. Оказалось, у первой группы наблюдалось снижение уровня триглицеридов в крови на 32%, и ничто не мешало кровотоку.