В Великобритании вакцинация от менингита войдет в национальный календарь прививок

Великобритания в скором времени планирует ввести программу массовой вакцинации детей от менингита серогруппы В. Таким образом, Соединенное Королевство станет первой страной с национальной программой иммунизации от менингита В, пишет remedium.ru.

Читайте такжеУченые разработали вакцину против норовируса

Реализация масштабного проекта стала возможна после достижения соглашения между правительством Великобритании и производителем вакцины GlaxoSmithKline, рассказал министр здравоохранения Джереми Хант (Jeremy Hunt). Переговоры о стоимости поставок вакцины начались еще в прошлом августе, отмечает The Guardian.

По его словам, прививка против менингита серогруппы В войдет в национальный календарь вакцинации. Первая доза препарата будет вводиться новорожденным в возрасте 2 месяцев, всего предусмотрено три инъекции вакцины.