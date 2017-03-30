Клинические исследования показали, что кофе не вредит пациентам с гипертонией

Ученые из Медицинского колледжа Университета Оклахомы (США), проанализировав большое количество клинических исследований, пришли к выводу, что потребление 3-4 чашек кофе в день оказывает положительный эффект на течение гипертонии и зависимых от нее патологий, пишет Fandfonline.

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К таким выводам приходят многочисленные исследовательские группы по всему миру. В частности, было показано, что отказ от потребления кофе коррелировал с более высоким риском развития гипертонии, абдоминального ожирения и манифестацией метаболического синдрома

Положительные эффекты кофе проявляются лишь при потреблении свежего зернового продукта.