Клинические исследования показали, что кофе не вредит пациентам с гипертонией
17:49, 30 марта 2017Зарубежные новости
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Ученые опровергают общепринятое мнение о нежелательности потребления кофе в случае гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых патологиях.
Положительные эффекты кофе проявляются лишь при потреблении свежего зернового продукта / Фото УНИАН
Ученые из Медицинского колледжа Университета Оклахомы (США), проанализировав большое количество клинических исследований, пришли к выводу, что потребление 3-4 чашек кофе в день оказывает положительный эффект на течение гипертонии и зависимых от нее патологий, пишет Fandfonline.
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К таким выводам приходят многочисленные исследовательские группы по всему миру. В частности, было показано, что отказ от потребления кофе коррелировал с более высоким риском развития гипертонии, абдоминального ожирения и манифестацией метаболического синдрома
Положительные эффекты кофе проявляются лишь при потреблении свежего зернового продукта.
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