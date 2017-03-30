В США создали протез руки, позволяющий ощущать предметы (видео)
Протез стал первым полностью имплантируемым беспроводным устройством данного класса.
Американские регуляторы выдали разрешение на проведение первых клинических исследований протеза руки, позволяющего пациенту ощущать предмет и степень его хрупкости. Благодаря инновационной технологии пациент сможет регулировать степень сжатия пальцев, пишет MedicalXpress.
Читайте такжеУченые создают "умное" инвалидное кресло, которое самостоятельно объезжает препятствияСовременные протезы не приспособлены для обращения с маленькими и деликатными объектами, так как пациент не чувствует их и может легко раздавить протезом.
Новый протез руки, созданный на основе технологии NEPH, посредством электродов, имплантируемых в культю, взаимодействует с нервными окончаниями руки пациента, обеспечивая передачу ощущений пользователю протеза. Протез стал первым полностью имплантируемым беспроводным устройством данного класса.
Участники клинического исследования смогут использовать экспериментальные протезы в повседневной жизни.