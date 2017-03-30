В США создали протез руки, позволяющий ощущать предметы (видео)

Американские регуляторы выдали разрешение на проведение первых клинических исследований протеза руки, позволяющего пациенту ощущать предмет и степень его хрупкости. Благодаря инновационной технологии пациент сможет регулировать степень сжатия пальцев, пишет MedicalXpress.

Читайте такжеУченые создают "умное" инвалидное кресло, которое самостоятельно объезжает препятствияСовременные протезы не приспособлены для обращения с маленькими и деликатными объектами, так как пациент не чувствует их и может легко раздавить протезом.

Новый протез руки, созданный на основе технологии NEPH, посредством электродов, имплантируемых в культю, взаимодействует с нервными окончаниями руки пациента, обеспечивая передачу ощущений пользователю протеза. Протез стал первым полностью имплантируемым беспроводным устройством данного класса.

Участники клинического исследования смогут использовать экспериментальные протезы в повседневной жизни.