В США создали протез руки, позволяющий ощущать предметы (видео)

15:20, 30 марта 2017
Зарубежные новости
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Протез стал первым полностью имплантируемым беспроводным устройством данного класса.

medicalxpress.com

Американские регуляторы выдали разрешение на проведение первых клинических исследований протеза руки, позволяющего пациенту ощущать предмет и степень его хрупкости. Благодаря инновационной технологии пациент сможет регулировать степень сжатия пальцев, пишет MedicalXpress.

Читайте такжеУченые создают "умное" инвалидное кресло, которое самостоятельно объезжает препятствияСовременные протезы не приспособлены для обращения с маленькими и деликатными объектами, так как пациент не чувствует их и может легко раздавить протезом. 

Новый протез руки, созданный на основе технологии NEPH, посредством электродов, имплантируемых в культю, взаимодействует с нервными окончаниями руки пациента, обеспечивая передачу ощущений пользователю протеза. Протез стал первым полностью имплантируемым беспроводным устройством данного класса.

Участники клинического исследования смогут использовать экспериментальные протезы в повседневной жизни. 

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Теги: #протезирование#медицинские технологии