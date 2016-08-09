В Украине впервые установили бионические протезы участникам АТО

Бойцы АТО впервые получили бионические протезы, не выезжая за пределы Украины, сообщает 5 канал.

Трое тяжелораненых участника боевых действий уже получили бионические протезы иностранного производства, еще пятеро бойцов ожидают своей очереди.

Ранее воинам АТО с ампутациями приходилось ехать на несколько недель за границу, а государству - оплачивать дорогу и проживание. На коррекцию или обслуживание протезов бойцы должны были ехать уже за свой счет.

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В настоящее время в Украине уже подготовлены трое специалистов в Киеве, Харькове и Львове, которые могут протезировать био- и миоэлектрическими протезами от локтя. Средняя стоимость бионического протеза составляет от 20 до 50 000 евро. На сегодняшний день сложное протезирование требуется 24 пострадавшим в АТО украинским воинам.

Читайте такжеУкраинские специалисты начнут устанавливать бионические протезы участникам АТО со следующего года Как ранее сообщал УНИАН, бионические протезы рук по технологии Bebionic и Touchbionic позволяют индивидуально настраивать принцип работы кисти и порядок срабатывания захватов.