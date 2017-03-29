Развлекательные телепередачи делают людей глупыми - исследование



Сотрудники Университета королевы Марии изучали развлекательное телевидение в Италии за последние 30 лет. В это время там активно развивалась частная телевизионная сеть Mediaset, созданная политическим деятелем Сильвио Берлускони. Ученые обнаружили, что развлекательные телепередачи негативно влияли на мозг и определяли политические убеждения людей, передает The Daily Mail.

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Исследователи установили: добровольцы, которые в детстве смотрели развлекательные телепередачи, во взрослом возрасте справлялись с когнитивными тестами на 5% хуже, чем те, кто не смотрел развлекательное телевидение. Кроме того, они на 13% реже интересовались политикой и на 10% реже состояли в общественных организациях. Еще сильнее подобные телепередачи влияли на людей в возрасте 55 лет и старше.

Ученые узнали, за кого голосовали на выборах участники, жившие в регионах, где была доступна сеть Mediaset, и в тех, где ее не было.

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Специалисты выяснили, что люди, имевшие доступ к Mediaset до 1985 года (тогда там транслировались только развлекательные телепередачи), в среднем отдали на 1% больше голосов парии Берлускони Forza Italia, чем те, у кого сеть появилась позже. Эффект сохранялся в течение почти 20 лет и 5 выборов.

Также просмотр развлекательных телепередач оказался связан с голосованием за популистские партии и лидеров.