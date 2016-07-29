Телепрограммы "СТБ" травмируют детскую психику - эксперт

Об этом сообщил глава регулятора Юрий Артеменко на своей странице в Facebook.

«Рассматривали результаты внеплановой проверки. Если коротко, первоочередной проблемой была трансляция передач..., в которых были показаны сцены домашнего насилия, демонстрация ритуалов, информация об убийствах. Но самое главное - это все транслировалось в то время, когда дети могли это видеть и видели, без предупреждения о содержании передачи... Конечно, объявили предупреждение», - написал Артеменко.

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В частности, речь идет о телепрограммах «Слідство ведуть екстрасенси», «Кохана, ми вбиваємо дітей» и «Детектор брехні».

Согласно сообщению, по словам представителей канала «СТБ», эти передачи являются социальными и необходимыми. В ответ на это глава регулятора отметил, что, какую бы цель ни преследовало руководство канала, нельзя транслировать программы, которые могут тем или иным образом причинить вред детской психике.

«Не могу сидеть рядом с ребенком ежеминутно и смотреть, взял ли он пульт от телевизора. Но как гражданин могу требовать не показывать то, что травмирует или может травмировать моего ребенка. А как член Нацсовета однозначно согласен, что это нарушение», - отметил Артеменко.

Как сообщал УНИАН, 10 июня регулятор назначил внеплановую проверку «СТБ» для того, чтобы проверить, соблюдает ли телеканал нормы, связанные с обеспечением прав детей в медиа. Поводом для этого послужили неоднократные обращения телезрителей.

3 декабря 2015 года Нацсовет уже назначал внеплановую проверку «СТБ» по результатам многочисленных обращений граждан и обязал телеканал привести свою деятельность в соответствие с законами «О телевидении и радиовещании» и «О защите общественной морали».

5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.