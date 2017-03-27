Sanofi готова заплатить за Flexion больше 1 млрд долларов

Sanofi ведет переговоры о приобретении разработчика препарата для лечения остеоартрита коленного сустава – компании Flexion Therapeutics. Сумма возможной сделки может составить более 1 млрд долларов, пишет FiercePharma со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Читайте такжеSanofi и Lonza инвестируют в совместное предприятие по выпуску моноклональных антителНаиболее перспективным препаратом в портфеле Flexion считается Зилретта (Zilretta), результаты клинических исследований которого свидетельствуют о высокой эффективности в снижении интенсивности болевого синдрома при остеоартрите коленного сустава. Активность экспериментального средства сравнивалась с плацебо и триамцинолона ацетонидом – стандартным препаратом при лечении остеоартрита.

Ожидается, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) вынесет вердикт о регистрации разработки в октябре 2017 года. По прогнозам, в случае одобрения регуляторами Зилретта может стать стандартом лечения остеоартрита коленного сустава. В таком случае к 2021 году продажи лекарственного средства могут достигнуть 920 млн долларов в год.