В США появился новый препарат для лечения болезни Паркинсона

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдала маркетинговое разрешение компании Newron Pharmaceuticals на лекарственный препарат сафинамид (safinamide), предназначенный для применения у пациентов с болезнью Паркинсона. Препарат был зарегистрирован под торговым наименованием Ксадаго (Xadago), сообщается на сайте FDA.

Читайте такжеУченые разработали новый метод устранения возрастных повреждений в клетках организмаЭффективность применения сафинамида была продемонстрирована в рамках клинических исследований при участии 645 пациентов с оff-периодами, принимавших лекарственные препараты леводопа/карбидопа. Согласно представленным данным, среди участников КИ, получавших сафинамид, on-периоды с менее выраженными симптомами заболевания были продолжительнее, чем в плацебо-группе.

Ограничениями для терапии сафинамидом являются тяжелые нарушения функции печени, сочетанное применение с декстрометорфаном, опиоидами и рядом других ЛС.

Сафинамид является селективным и обратимым ингибитором моноаминоксидазы-Б. На территории Евросоюза лекарственный препарат был зарегистрирован в феврале 2015 года.