GlaxoSmithKline и Regeneron изучат ДНК 500 тысяч британцев

GlaxoSmithKline и Regeneron Pharmaceuticals представили совместный проект с Биобанком Великобритании (UK Biobank), целью которого является поиск новых возможностей терапии различных заболеваний. В рамках проекта будет анализироваться связь между генетической изменчивостью и здоровьем 500 тыс. жителей Великобритании, сообщает Reuters.

Читайте такжеКитайские ученые изобрели "генные ножницы", которые помогут излечить ракК концу 2017 года в центре секвенирования генома Regeneron будет проведен анализ первых 50 тыс. образцов из UK Biobank. Весь проект рассчитан на 3-5 лет. По его результатам партнеры надеются выявить новые зацепки для создания терапии наследственных заболеваний. Для проекта будут использованы образцы крови, предоставленные UK Biobank добровольцами в возрасте 40-69 лет в 2006-2010 годах.

Читайте такжеУченые Кембриджa создали трехмерную карту ДНК

В рамках соглашения GlaxoSmithKline и Regeneron получили право на эксклюзивное использование в течение 9 месяцев всех открытий, сделанных в ходе проекта. После истечения 9-месячного периода данные будут открыты другим ученым и исследователям. При этом компании понесут расходы только на транспортировку и обработку образцов, UK Biobank не намерен взимать с фармкомпаний какие-либо платежи.

Год назад AstraZeneca заключила аналогичное соглашение с компанией Human Longevity, основанной Крейгом Вентером (Craig Venter). Тогда сообщалось, что компании намерены за 10 лет изучить генетическую информацию 2 млн человек.