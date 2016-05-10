Всех жителей Кувейта обяжут сдать анализ ДНК

Те же, кто откажутся проходить ДНК-тестирование, будут обязаны заплатить штраф, равный 33 тысячам долларов, или же проведут год в тюрьме, пишет Медпортал.

В стране проживает чуть больше 4 миллионов человек, почти три из которых – иностранные резиденты. Для того, чтобы взять образцы ДНК у всех жителей Кувейта придется подключить несколько мобильных центров.

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Приезжающие в страну иностранцы смогут сдать анализ прямо в аэропорту – у них возьмут кровь или образцы слюны. Предполагается, что содержащаяся в ней ДНК будет отсеквенирована, а информацию об этом занесут в специальную базу данных. В дальнейшем она будет использоваться для идентификации останков жертв террористического акта, либо для выявления личности преступника.

Кувейт станет первой страной в мире, в которой образцы ДНК будут брать абсолютно у всех. Впрочем, Европейский суд по правам человека считает подобные базы данных незаконными, так как обязательная сдача образцов ДНК не является необходимостью в демократическом обществе.

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Однако, власти Кувейта заявляют, что результаты секвенирования ДНК не будут использоваться для каких-либо медицинских исследований, например, изучения генов, связанных с различными заболеваниями. Тот же, кто попытается распространить информацию о базе данных с геномами, может быть приговорен к семи годам лишения свободы.