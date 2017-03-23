Австралийские ученые обнаружили, что яд пауков эффективен при инсультах

Австралийские ученые нашли способ минимизировать последствия от инсульта. Препарат, созданный на основе паучьего яда, уже прошел испытание на мышах, сообщает AFP.

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Ведущий исследователь Гленн Кинг считает, что клинические испытания на людях возможны в ближайшие два года.

Глава нейрологического центра при больнице Royal Melbourne Стивен Дэвис оценивает доклинические исследования, как обнадеживающие. По его словам, безопасный и эффективный нейропротектор можно было бы давать в машине скорой помощи большинству пациентов с инсультом до прибытия в больницу.

Препарат будет базироваться на белке Hi1a, который содержится в яде австралийских пауков. Белок блокирует кислоточувствительные ионные каналы в мозге, их работа является важным фактором повреждений мозга после инсульта.