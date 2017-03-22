Международные эксперты обеспокоены вспышкой птичьего гриппа в Китае

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) выразили обеспокоенность повторной вспышкой нового штамма птичьего гриппа в Китае. Этот вид гриппа может оказаться смертельным для человека. Эксперты призвали власти всех стран мира укрепить системы ветеринарного контроля, повысить бдительность и обеспечить моментальные ответные меры в случае выявления заболевания, сообщает Центр Новостей ООН

Речь идет в вирусе H7N9, о котором впервые сообщили четыре года назад. Он был выявлен в Китае. С декабря 2016 года внезапно увеличилось число случаев заражения этим вирусом людей. К началу марта 2017 года было зарегистрировано больше случаев заболевания человека гриппом A (H7N9), чем всеми другими видами вирусов птичьего гриппа (H5N1, H5N6 и т. д.) вместе взятыми.

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Как и во время предыдущих вспышек, большинство инфицированных пациентов сообщали о посещении рынков живой птицы или рассказывали о контактах с птицами на фермах.

«Учитывая потенциальную возможность мутации вируса птичьего гриппа, в целях защиты здоровья животных и людей национальные ветеринарные службы должны осуществлять постоянное наблюдение за различными штаммами, обнаруженными в их стране», - заявил заместитель Генерального директора Всемирной организации по охране здоровья животных Мэтью Стоун.

«Усилия должны быть направлены на уничтожение H7N9 на птицефермах и на рынках», - сказал Венсан Мартен, представитель ФАО в Китае.

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Новые данные по провинции Гуандун в Китае указывают на то, что в настоящее время вирус H7N9, сохраняя свою способность вызывать тяжелые заболевания у людей, приобрел высокую патогенность среди домашней птицы: генетическое изменение, которое может привести к высокой смертности птиц в течение 48 часов после инфицирования. Это может потенциально облегчить обнаружение вируса и позволит принять срочные меры контроля на уровне фермы.

В ФАО сообщают, что в зону повышенного риска входят соседние с Китаем страны, а также те государства, которые ведут торговлю птицей с Китаем.