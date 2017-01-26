ВОЗ призывает не ослаблять бдительность в борьбе с птичьим гриппом

Сегодня мир лучше подготовлен на случай пандемии гриппа, в том числе с точки зрения запасов вакцины, однако говорить о стопроцентной готовности нельзя. Об этом заявила Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чань, выступая в Женеве на 140-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ, которая продлится до 1 февраля.

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«Я призываю все страны продолжать пристальное наблюдение за вспышками птичьего гриппа у птиц, а также за связанными с этим гриппом заболеваниями людей. Только с ноября прошлого года о вспышках тяжелых форм птичьего гриппа у домашних и диких птиц поступили сообщения из сорока стран», - сказала Маргарет Чань .

По ее словам, в ВОЗ крайне встревожены быстрыми темпами распространения птичьего гриппа в различных регионах и большим числом взаимодействующих друг с другом штаммов вируса.

«Например, вирус H5N6, масштабные вспышки которого наблюдаются в Азии, представляет собой новый штамм, возникший в результате обмена своими геномами четырех разных вирусов. А Китай, начиная с 2013 года, сообщает о сезонных эпидемических вспышках вируса H7N9, приводящих к заболеваниям людей. К настоящему времени зарегистрирована тысяча случаев таких заболеваний. Из них 38,5 процентов привели к смертельному исходу», - рассказала глава ВОЗ.

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По ее словам, самая недавняя эпидемия гриппа началась в конце 2016 года. Число случаев заболеваний внезапно резко увеличилось в декабре. «Исходя из наблюдений двух групп людей, заболевших птичьим гриппом, ВОЗ не исключает, что существует возможность передачи этого гриппа от человека человеку, однако пока подтвержденных данных о такой передаче нет», - отметила Маргарет Чань.

Она напомнила, что в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, все страны должны оперативно выявлять и сообщать о случаях заболеваний людей птичьим гриппом. «Нам никак нельзя пропустить сигналы на самых ранних стадиях заболевания», - сказала глава ВОЗ.

Читайте такжеВ странах Европы зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа - ВОЗВ своем выступлении Маргарет Чань рассказала о достижениях в разработке вакцины против Эболы. Она также призвала государства повышать цены и акцизы на табачные изделия, напомнив, что каждый год потребление табака в глобальном масштабе оборачивается гибелью шести миллионов человек.

140-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ продлится до 1 февраля 2017 года.