Частое употребление парацетамола разрушает печень - ученые

Результаты их работы позволяют понять, как именно реагирует орган на превышение дозировки популярного препарата, пишет ScienceDaily.

Читайте такжеПрием парацетамола во время беременности влияет на развитие гиперактивности у ребенкаВ настоящее время парацетамол является основной причиной развития печеночной недостаточности среди жителей Европы. Чтобы понять причину такого разрушающего действия парацетамола на клетки печени, авторы работы провели ряд экспериментов с тканями печени мышей.

Ученые обнаружили, что парацетамол повреждает так называемое плотное соединение между смежными клетками, при котором клеточные мембраны максимально сближены, а межмембранное пространство отсутствует. При нарушении данного вида межклеточного соединения повреждается структура тканей печени, клетки не могут нормально функционировать и погибают.

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Подобный характер повреждения тканей печени был уже замечен при развитии гепатита, цирроза и рака печени, однако до настоящего времени не связывался с проявлениями токсичности парацетамола.

Авторы работы намерены продолжить свои эксперименты уже с тканями печени человека. Они надеются, что результаты их работ позволят разработать методы нейтрализации разрушающего воздействия парацетамола.