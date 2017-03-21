Сегодня в Женеве открылась 17-я сессия Комитета ООН по правам инвалидов

Сегодня в Женеве стартовала 17-я сессия Комитета ООН по правам инвалидов. Выступая перед ее участниками, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор отметила важный вклад Комитета в правозащитную деятельность ООН. Вместе с тем она выразила негодование по поводу того, что среди 18–ти членов Комитета всего одна женщина.

Читайте такжеДетей с задержкой психического развития переведут в обычные школы«То, что государства-члены ООН избрали в состав Комитета по правам инвалидов всего одну женщину - в корне неверно», - заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор.

Она выступила на открытии сессии от имени Генерального секретаря Антониу Гутерриша, который пообещал добиться гендерного равенства в во всем мире и в ООН.

Кейт Гилмор заявила, что государства, которые принимали участие в выборах членов Комитета, виновны в сложившейся ситуации. Она также призвала их прислушаться к голосам женщин и девочек с особыми потребностями.

В ходе нынешней сессии члены Комитета рассмотрят доклады Молдовы, Ирана, Кипра, Иордании, Армении, Гондураса, Канады, а также Боснии и Герцеговины. Страны отчитаются о принятых законодательных, судебных, административных и других мерах, направленных на обеспечение прав и защиту лиц с инвалидностью.

Сессия Комитета продлится до 12 апреля. Рассмотрение доклада Молдовы о выполнении Конвенции о правах инвалидов запланировано на 21-22 марта. Положение инвалидов в Армении члены Комитета обсудят 29-30 марта.

Конвенция о правах инвалидов была одобрена в декабре 2006 года. Она вступила в законную силу 3 мая 2008 года. На сегодняшний день ее ратифицировали 172 страны. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека отметила, что Конвенция приобрела почти универсальный характер и призвала оставшиеся несколько стран присоединиться к этому важному международно-правовому акту.

Кроме рассмотрения периодических докладов участников Конвенции и вынесения рекомендаций 18 независимых членов Комитета уполномочены рассматривать жалобы отдельных лиц или групп из стран, которые ратифицировали Факультативный протокол к Конвенции.

Создание Комитета предусмотрено в самой Конвенции о правах инвалидов, поэтому он является договорным органом ООН. Каждое государство-участник представляет Комитету первый доклад в течение двух лет после того, как Конвенция вступит для него в силу. Страны представляют последующие доклады не реже чем раз в четыре года, а также в тех случаях, когда об этом просит Комитет.

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Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней вступили в силу 3 мая 2008 года. Она призвана защитить интересы сотен миллионов людей с ограниченными возможностями. Эта Конвенция - первое обязывающим международным соглашением, направленным на защиту этой уязвимой категории населения. В ней не закреплены какие-то особые отдельные права инвалидов, лишь указаны пути реализации уже существующих общепризнанных прав человека, в том числе права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступ к правосудию, свобода от эксплуатации и злоупотреблений, свобода передвижения и т.д