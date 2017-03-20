В Великобритании создали одежду, сквозь которую видно внутренние органы (видео)

Британские инженеры и программисты создали платформу смешанной реальности Curiscope, которая представляет собой своеобразную футболку-рентген, сообщает 112.ua со ссылкой на NTD TV.

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Отмечается, что надев ее, можно увидеть внутренние органы для человека. Такой эффект достигается с помощью приложения, специально разработанного для "умной" майки.

Так, на футболке-рентгене расположены специальные датчики, которые при взаимодействии с планшетом или телефоном показывают внутренние органы обладателя майки.

В настоящий момент Curiscope работает лишь в тестовом режиме. Разработчики проекта планируют усовершенствовать его, чтобы использовать в медицине. В частности, запущена интернет-кампания для усовершенствования продукта.