Исследователи нашли причину обсессивно-компульсивного расстройства



Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР, или невроз навязчивых состояний) характеризуется возникновением непроизвольных навязчивых мыслей (обсессий) и попытками избавиться от них с помощью навязчивых действий (компульсий). Сотрудники Вюрцбургского университета обнаружили белок, играющий важную роль в развитии ОКР, сообщает UPI.com.

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Речь идет о белке SPRED2. Этого белка много в мозжечке и миндалевидном теле. SPRED2 ингибирует сигнальный путь ERK (Ras-ERK, MAPK/ERK). Когда уровни SPRED2 снижаются, активность этого пути увеличивается. Исследование показало: снижение уровня SPRED2 у мышей приводило к чрезмерному уходу за собой.

Так, у грызунов возникали симптомы ОКР. После введения ингибитора сигнального пути ERK выраженность симптомов уменьшалась. Еще специалисты давали подопытным животным антидепрессанты. Исследователи надеются, что их открытие поможет в разработке новых методов лечения ОКР.