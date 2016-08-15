Ученые предложили лечить шизофрению физкультурой

Исследователи из Манчестерского университета выяснили, что аэробные упражнения могут значительно облегчить симптомы шизофрении и улучшить состояние пациентов. Статья ученых опубликована в журнале Schizophrenia Bulletin.

Авторы работы объединили данные 10 независимых клинических исследований, в которых приняли участие в общей сложности 385 человек, страдающих шизофренией. Специалисты выявили, что аэробные тренировки — физические упражнения относительно низкой интенсивности — оказывают благотворное влияние на функции мозга, если их проводить в течение 12 недель.

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Ученые отмечают, что когнитивные способности более интенсивно улучшаются у пациентов, которые совмещают лекарства с занятиями на беговых дорожках и велотренажерах, чем у тех, кто получает только препараты. По словам исследователей, упражнения, если к ним прибегнуть на самых ранних стадиях развития болезни, могут снизить вероятность длительной нетрудоспособности, а также содействовать функциональному восстановлению пациентов, улучшая их память и внимание.

Читайте такжеНаследуются ли психические болезниПри аэробных тренировках для поддержания мышечной двигательной деятельности в качестве источника энергии используется кислород. При анаэробных упражнениях энергия вырабатывается за счет быстрого химического распада органических веществ без участия кислорода.