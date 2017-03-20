Комиссия ООН включила прекурсоры фентанила в перечень средств, подпадающих под режим особого контроля

Ее участники одобрили целый ряд резолюций. Одна из них касается борьбы с наркотиками среди детей и подростков. Члены Комиссии также включили два прекурсора фентанила и его аналог в перечень средств, подпадающих под режим особого контроля.

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Председатель 60-й сессии Комиссии посол Норвегии Бенте Ангелл-Хансен заявила, что решение по фентанилу поможет государствам в борьбе с подпольным изготовлением наркотических веществ, а также внесет важный вклад в защиту здоровья населения мира.

«Это важнейшее решение Комиссии. Оно является доказательством того, что Комиссия может очень быстро реагировать на проблему, когда идет речь о жизни людей», - сказала Бенте Ангелл-Хансен.

Сославшись на недавний доклад Управления ООН по наркотикам и преступности, посол Норвегии отметила, что передозировки фентанилом в два раза выше, чем героином. Сегодня незаконное изготовление фентанила достигло беспрецедентных масштабов. С осени 2013 года из-за передозировки фентанила и его аналогов в странах Северной Америки погибли пять тысяч человек. Представитель Норвегии подчеркнула, что в последние годы подобные смертельные случаи участились также в странах Европейского союза, в том числе в Германии, Финляндии, Греции и Великобритании. Поступают сообщения о гибели от фенталина наркоманов в Австралии, Алжире и Марокко.

На нынешней сессии Комиссии по инициативе Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана была принята резолюция, посвященная борьбе с наркоманией среди детей и подростков.