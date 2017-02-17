Эксперты ООН обеспокоены ростом популярности синтетических наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов Афганистана в ходе операций по конфискации наркотиков все чаще выявляют метамфетамин, который, наряду с опиумом, является наркотиком местного производства, пишет Центр Новостей ООН. Такие синтетические наркотики, которые местные жители называют «стеклом», «слезами любви» и «кальяном», очень популярны среди потребителей опиатов в Афганистане.

Читайте такжеОпиоиды блокируют родительские инстинкты - исследованиеОб этом говорится в новом докладе о синтетических наркотиках, который был опубликован Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Он подготовлен на основе результатов поездок экспертов в пять провинций Афганистана и опросов представителей правоохранительных органов, медиков и самих наркоманов. Все собеседники указывают на наличие в стране различных рынков сбыта этих запрещенных веществ.

При этом эксперты ООН полагают, что феномен роста популярности синтетических наркотиков в Афганистане следует рассматривать в контексте пристрастия к нему в странах Юго-Западной и Центральной Азии.