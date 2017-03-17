Ученые обнаружили еще одно полезное свойство чая

При наличии "гена деменции" вероятность образования токсичных отложений в мозге уменьшается на 86%, пишет The Daily Mail. Примечательно, что и черный, и зеленый чай производят одинаковый позитивный эффект на мозг.

В чае много катехинов и теафлавинов, которые, как считается, обладают противовоспалительным и антиоксидантным свойствами. Они же могут защищать мозг от повреждения сосудов и дегенерации нейронов, говорится в исследовании Национального университета Сингапура. Ученые анализировали уровень потребления чая 957 человек старше 55 лет в течение 12 лет.

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Каждые два года оценивались когнитивные показатели людей. Также собиралась информация, касающаяся образа жизни, медицинских отклонений и физической активности участников исследования. Оказалось, люди, постоянно пьющие чай, лучше справлялись с когнитивными тестами. Кстати, ранее ученые заявляли об исключительной пользе кофе. Данный напиток тоже снижает риск деменции.