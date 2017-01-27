Пакетированный чай опасен для здоровья - ученые

Немецкие исследователи установили, что пакетированный черный чай содержит опасные для людей вещества, пишет zdf.de. Был проведен анализ трех дешевых и трех дорогих сортов чая.

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Выяснилось, что практически весь исследованный чай содержит минимум четыре вида пестицидов. А в одном из сортов обнаружилось целых десять разновидностей этих вредных веществ, хотя их концентрация и не превышала предельно допустимую норму. Также в пяти из шести сортов чая эксперты обнаружили антрахинон. Данное вещество считается опасным канцерогеном и запрещено в ЕС.

Кстати, ранее о вреде чая заговорили британские специалисты. Сотрудники Университета Глазго заявляют о том, что потребление чая в больших объемах негативно отражается на организме мужчины. В частности, развивается рак простаты.

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Это доказывает анализ медицинских данных 6000 мужчин 21-75 лет. Оказалось, большинство участников исследования, злоупотребляющих чаем, страдали от простатита. А в отдельных случаях проявился рак предстательной железы. Эксперты подсчитали: потребление более 7 чашек чая в день увеличивает риск проявления данного заболевания почти на 50%. Также, помимо рака, чай связан с отклонениями в работе почек и желудочно-кишечного тракта.