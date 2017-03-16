В Британии выдали первую лицензию на ЭКО с использованием генетического материала трех людей

Лицензию получили врачи одной из клиник Ньюкасла, информирует Reuters.

Читайте такжеВ Украине впервые родился ребенок "от трех родителей"Процедура ЭКО с использованием донорских митохондрий позволяет избежать передачи наследственных митохондриальных заболеваний. Данные заболевания передаются по материнской линии, с цитоплазмой материнской яйцеклетки, что можно предотвратить путем переноса ядра яйцеклетки женщины-носительницы наследственного заболевания в цитоплазму яйцеклетки здорового донора.

В 2015 году парламент Великобритании проголосовал за принятие проекта, разрешающего донорство митохондрий, а в прошлом году Управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению Великобритании официально разрешило клиникам проводить экстракорпоральное оплодотворение при использовании генетического материала трех человек.

Существуют две методики, позволяющие провести эту манипуляцию – перенос веретена деления (выполняется до оплодотворения) и перенос пронуклеуса. При переносе пронуклеуса требуется предварительно оплодотворить донорскую и материнскую яйцеклетки, а после (в первые сутки) перенести ядро материнской яйцеклетки в донорскую. При этом второй эмбрион погибает.

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В 2016 году путем переноса ядра материнской яйцеклетки в донорскую был рожден первый ребенок, несущий ДНК трех человек. В связи с особенностями законодательства Мексики группе американских ученых удалось провести процедуру ЭКО с использованием донорских митохондрий. За помощью к американским ученым обратилась супружеская пара из Иордании. Будущая мать являлась носителем митохондриальной мутации, связанной с синдромом Лея – тяжелого нарушения нервной системы.

В то же время украинские репродуктологи клиники «Надежда» заявили о рождении о рождении в январе 2017 года в Украине первого в мире ребенка после пронуклеарного переноса ядер - инновационного репродуктивного метода, который еще называют «ребенок от трех родителей».

Это первый в мире ребенок, который родился после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах (до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках).

С помощью пронуклеарного переноса ядер 34-летняя женщина с бесплодием в течение 15 лет смогла родить здорового генетически «своего родного» ребенка. Она много лет пыталась забеременеть с помощью метода ЭКО в украинских и израильских клиниках. Впервые в Украине репродуктологам клиники «Надежда» удалось достичь беременности благодаря пронуклеарному переносу ядер родителей в энуклеированную (лишенную собственного ядра) донорскую яйцеклетку.

Суть метода в том, что пациентке был проведен перенос ее и мужа ядер в донорскую яйцеклетку, которая в свою очередь была лишена ядра.

В результате была получена «реконструированная» яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25.000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет «трех родителей». Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире.