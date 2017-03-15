Одновременное применение опиоидов и бензодиазепинов повышает риск передозировки



Авторы работы проанализировали данные более 315 тыс. пациентов в возрасте 18-64 лет, которым были выписаны опиодные анальгетики в период 2001-2013 гг, пишет The BMJ.. Из них 9% получали терапию бензодиазепинами в 2001 году и 17% - в 2013 году.

Читайте такжеВ мире стремительно растет количество наркозависимых женщин - эксперты

Оказалось, что сочетанное использование опиоидов и бензодиазепинов ассоциировано с повышенной вероятностью вызова скорой помощи и госпитализации пациентов из-за передозировки наркотическими обезболивающими. По словам исследователей, если исключить возможность сочетанного применения опиодидов и бензодиазепинов, частота обращения за медпомощью в результате передозировки опиоидами сократится в США на 15%.