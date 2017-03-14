В США появился новый препарат против рака молочной железы

11:23, 14 марта 2017
Зарубежные новости
170

Противоопухолевый препарат рибоциклиб (ribociclib) компании Novartis был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). 

biostock.se

Лекарственное средство, одобренное под торговым наименованием Кискали (Kisqali), предназначено для использования в комбинированной терапии первой линии рака молочной железы у женщин в постменопаузе, информирует Reuters.

Читайте такжеОжирение значительно повышает вероятность развития 9 форм рака - исследованиеРешение о регистрации было принято регуляторным органом после изучения результатов клинических исследований, которые показали, что применение нового препарата в комбинации с летрозолом значительно продлевает жизнь пациенткам с гормонально-позитивным раком молочной железы: через 18 месяцев выживаемость без прогрессирования заболевания в рибоциклид-группе составила 63%, тогда как в группе пациенток, принимавших летрозол плюс плацебо этот показатель был равен 42,2%. Уровень ответа на терапию составил 52,7% и 37,1%, для рибоциклиба и плацебо соответственно. 

Рибоциклиб является пероральным ингибитором циклин-зависимых киназ – представителем нового класса лекарственных препаратов, которые помогают замедлить развитие злокачественной опухоли путем подавления активности белков CDK4/6. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новые лекарства