ООН заявила о масштабнейшем гуманитарном кризисе в мире

По данным ООН, более 20 млн человек в четырех странах - Йемене, Южном Судане, Сомали и Нигерии - грозит голод, передает ВВС.

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По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена о'Брайена, если не принять срочные меры, сложная гуманитарная ситуация в этих странах станет катастрофической.

"Без коллективных и скоординированных усилий глобального масштаба, люди (в этих странах)] просто умрут от голода", - заявил о'Брайен.

По его словам, чтобы избежать катастрофы, нужно доставить в названные страны гуманитарную помощь на сумму в 4,4 млрд долларов до июля этого года.

"С начала года мы столкнулись с крупнейшим с момента создания ООН гуманитарным кризисом", - подчеркнул представитель организации.

На фоне вооруженных конфликтов гуманитарная ситуация в Сомали, Йемене и Южном Судане за последние годы значительно ухудшилась. Ухудшение ситуации в Нигерии связано с активностью радикальных исламистов и столкновениями на религиозной почве.

В январе о'Брайен заявлял, что военный конфликт в Йемене может стать причиной крупнейшего по своим масштабам голода.

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В своем выступлении на заседании Совета безопасности он подчеркнул, что около 10 млн жителей Йемена (из них более 2 миллионов - дети) испытывают нехватку продуктов питания, многие из них находятся на грани голодной смерти.

В конце февраля ООН впервые за последние шесть лет объявила о ситуации массового голода. Тогда это касалось ситуации в нескольких районах Южного Судана.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 100 тысяч жителей этой страны могут погибнуть в ближайшее время, если в страну не начнет поступать гуманитарная помощь в достаточных объемах.