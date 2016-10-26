Алкогольные энергетики действуют на мозг подростков подобно кокаину - ученые

Энергетические напитки гораздо более опасны, чем считалось ранее. Особую опасность энергетики представляют для подростков, которые приобретают их, как правило, незаконно. Энергетики содержат в 10 раз больше кофеина, чем кола или другая популярная газировка. Их употребление вместе с алкоголем влияет на работу мозга так же, как и кокаин. К таким выводам пришли ученые во главе с Ричардом ван Рийном (Richard van Rijn) из американского университета Пердью (Purdue University), сообщает Медпортал.

Авторы изучали, как влияет на развитие головного мозга употребление энергетических напитков и алкогольных энергетиков. Ученые провели серию экспериментов на мышах и уверяют, что сходные последствия возникают и у людей.

Читайте такжеМногие подростки курят для похудения - исследованиеУ молодых животных, получавших высокие дозы кофеина вместе с алкоголем, в головном мозге возникали такие же нарушения, как и у мышей, получавших кокаин. Изменения затрагивали поведение грызунов: мыши становились очень активными. В их головном мозге возрастала концентрация белка ΔFosB, его уровень также увеличивается при развитии кокаиновой или опийной зависимости. В том случае, если животные получали только большие дозы кофеина, либо только алкоголь, таких изменений не возникало.

Мыши, которым давали алкогольные энергетики, во взрослом возрасте оказались менее чувствительны к кокаину. Это значит, что для срабатывания их «системы вознаграждения» в головном мозге, животным требовалось больше наркотического вещества, чем мышам из контрольной группы, которая алкоголь и кофеин не получала.

Читайте такжеСовременные женщины выпивают алкоголя почти наравне с мужчинами - исследованиеЭто было подтверждено в эксперименте с сахарином. Животные, подвергавшиеся действию алкоголя и кофеина, нуждались в большем количестве этого подсластителя, чем мыши из контрольной группы. Во взрослом возрасте им требовалось больше сахарина для того, чтобы сработала «система награды» мозга.

В ближайших планах ученых – выяснить, как влияют на мозг другие разрешенные, но довольно опасные вещества, входящие, например, в состав рецептурных препаратов.

Читайте такжеУпотребление подростками спиртного, даже в малых дозах, приводит к алкоголизму - ученыеКак ранее сообщал УНИАН, употребление подростками спиртного, даже в малых дозах, приводит к алкоголизму. Чем больше подростки 13-15 лет употребляют алкогольных напитков дома с родителями, тем больше они пьют спиртное вне дома и тем чаще впоследствии страдают пьянством.