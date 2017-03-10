Ученые назвали причину внезапной смерти молодых людей

13:28, 10 марта 2017
Зарубежные новости
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Международная группа ученых из Канады, Южно-Африканской Республики и Италии обнаружили ген, который способствует внезапной смерти среди молодых людей, особенно спортсменов. 

Фото: УНИАН

Мутации в выявленном гене, обозначаемом CDH2, вызывают аритмогенную дисплазию правого желудочка, пишет EurekAlert!. Это наследственное заболевание характеризуется нарушением деятельности сердечной мускулатуры. Мышечная ткань заменяется на соединительную, что приводит к тахикардии и фибрилляции. Известно, что эта патология является причиной смерти внешне здоровых людей в возрасте около 35 лет.

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Ученые установили последовательности кодирующей ДНК у двух членов одной семьи, которые страдали аритмогенной дисплазией. Были проанализированы более 13 тысяч генов, присутствующих в одном и том же варианте у обоих пациентов.

CDH2 кодирует белок N-кадгерин, который встроен в клеточную мембрану и участвует в образовании контактов между клетками сердечной мускулатуры. Его участие в развитии сердечной недостаточности было подтверждено открытием второго вида мутации, затрагивающей ген, у пациента с дисплазией из другой семьи.

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Теги: #наследственные заболевания#внезапная смерть