Избыток гормонов щитовидной железы может привести к остановке сердца - исследование

Люди с повышенными (даже незначительно) уровнями гормонов щитовидной железы рискуют умереть от внезапной остановки сердца. Это показало новое исследование, проведенное специалистами из Университета Эразма. Исследователи проанализировали данные более 10000 человек, пишет meddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Ученые обнаружили: среди людей с уровнями гормонов щитовидной железы на верхней границе нормы внезапная сердечная смерть (ВСС) встречалась в 2,5 раза чаще по сравнению с теми, у кого уровни этих гормонов были на нижней границе нормы. Кроме того, вероятность ВСС в течение 10 лет у добровольцев с высокими уровнями гормонов щитовидной железы оказалась в 4 раза больше, чем у участников с низкими уровнями (примерно 4% против 1%).

Читайте такжеФторирование воды ухудшает работу щитовидной железыСпециалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая уровень холестерина и кровяное давление. Они пришли к выводу, что сам избыток гормонов нарушает работу сердца. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования. Причиной избытка гормонов щитовидной железы чаще всего является ее гиперфункция. Однако уровень гормонов также может расти из-за приема большого количества лекарств.