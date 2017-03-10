Исследования доказали, что духи с феромонами - большой обман

Часто, но не всегда, они свидетельствуют о готовности к половому контакту, пишет The Economist. У людей же этот вопрос связывают с двумя соединениями. Андростадиенон (AND) и эстратетраенол (EST) получают из мужских и женских гормонов соответственно. Они присутствуют в потовых выделениях. И их не раз исследовали на предмет наличия свойств феромонов.

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Ученые выяснили, что эти соединения делают фотографии представителей противоположного пола более привлекательными. А некоторые не выявили подобного эффекта.

Поставить точку в этом вопросе решила группа ученых под руководством Робина Хэира из Университета Западной Австралии. Была собрана группа из 43 мужчин и 51 женщины (все гетеросексуальны). Сначала требовалось определить, похоже ли андрогинное лицо, сгенерированное компьютером, больше на мужчину или на женщину. Далее добровольцев попросили оценить фотографии представителей противоположного пола, с точки зрения сексуальной привлекательности и предполагаемой степени неверности.

Эти задания выполнялись два раза. В один день добровольцам при этом давали понюхать AND и EST (первый - женщинам, второй - мужчинам). Также некоторым давали плацебо. Если соединения работают как феромоны, андрогинное лицо казалось бы добровольцам изображением представителя противоположного пола, а фотографии вызывали бы сексуальный интерес и изображенных было бы легче заподозрить в неверности.

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Однако соединения не сработали, и ничего похожего не происходило. Между тем, на рынке существуют духи с AND и EST, которые обещают привлечь противоположный пол. Ученые сделали вывод, что подобные парфюмы просто являются маркетинговым ходом.