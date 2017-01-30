Кофеин предотвращает развитие возрастных заболеваний - исследование

По словам ученых, продукты распада (метаболиты) нуклеиновых кислот (строительный материал для генов), циркулирующие в крови, могу инициировать воспаление, пишет Xinhua. А это является стартовой точкой для сердечно-сосудистых недугов и стоит за повышенной смертностью. Более 90% неинфекционных возрастных заболеваний сопряжены с хроническим воспалением. Хроническое воспаление уже не раз связывали с раком, болезнью Альцгеймера, болезнями сердца, сосудов, остеоартритом и даже депрессией.

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Последнее изыскание говорит о том, что кофеин и его метаболиты способны противостоять циркулирующим метаболитам нуклеиновых кислот. Это, вероятно, объясняет, почему любители кофе живут дольше. Дабы изучить особенности влияния кофеина, ученые проанализировали кровь. Сначала они сравнивали кровь пожилых и молодых людей. Выяснилось: метаболиты нуклеиновых кислот повышали активность в определенном генетическом кластере. Это приводило к усиленной выработке интерлейкина-1 бета.

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Когда мышам вводили метаболиты, у них начиналось обширное системное воспаление вместе с повышением кровяного давления. Плюс, иммунные клетки начинали скапливаться в почках мышей, провоцируя рост почечного давления. Что касается кофеина, то его метаболиты, к примеру теофиллин (содержится в чае) и теобромин (содержится в шоколаде), спасали от негативного эффекта метаболитов нуклеиновых кислот. Это доказали эксперименты с клеточными культурами.