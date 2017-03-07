Более 5% населения мира страдают от инвалидизирующей потери слуха

Более 5% населения мира — 360 миллионов человек (328 миллионов взрослых людей и 32 миллиона детей) — страдают от инвалидизирующей потери слуха. Под такой потерей слуха понимается потеря слуха в слышащем лучше ухе, превышающая 40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей. Большинство таких людей живет в странах с низким и средним уровнем дохода.

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Примерно каждый третий человек в возрасте старше 65 лет страдает от инвалидизирующей потери слуха. Самая высокая распространенность этого состояния в данной возрастной группе отмечается в Южной Азии, Тихоокеанском регионе Азии и в Африке к югу от Сахары.

ВОЗ обращает внимание: половину всех случаев потери слуха можно предотвращать в рамках первичной профилактики.

В число простых стратегий профилактики входят следующие:

* вакцинация детей против детских болезней, включая корь, менингит, краснуху и свинку;

* иммунизация девочек подросткового возраста и женщин детородного возраста против краснухи до наступления беременности;

* обследования беременных женщин на сифилис и некоторые другие инфекции и их лечение;

* улучшение медицинской помощи в дородовом, родовом и послеродовом периодах, включая обеспечение безопасных родов;

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* соблюдение надлежащей гигиены ушей;

* скрининг детей на средний отит с последующими надлежащими мерами медицинской помощи или хирургическими вмешательствами;

* избежание применения некоторых лекарственных средств, которые могут быть вредными для слуха, применение только по назначению и под контролем квалифицированного врача;

* направление новорожденных детей из групп высокого риска (при наличии глухих членов семьи или рожденных с низкой массой тела, асфиксией, желтухой или менингитом) для ранней проверки слуха, быстрой постановки диагноза и надлежащего ведения в случае необходимости; и

* уменьшение воздействия (как на работе, так и во время отдыха) громких шумов путем повышения осведомленности о рисках; разработки и применения соответствующих законов и настоятельных рекомендаций в отношении использования средств индивидуальной защиты, таких как беруши и шумоподавляющие внутриушные и головные наушники.