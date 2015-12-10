Сосредоточение на экране смартфона временно "отключает" слух - учёные

11:14, 10 декабря 2015
Зарубежные новости
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Это объясняет, почему некоторые люди не слышат сигналов машин и становятся жертвами ДТП.

REUTERS

Британские ученые доказали, что концентрация внимания на книге, экране телевизора, смартфона или компьютера действительно делает человека почти полностью глухим по отношению к звукам окружающего мира, что объясняет, почему некоторые люди не слышат сигналов машин и становятся жертвами ДТП.

Нейрофизиологи из Лондона выяснили, что сосредоточение внимания на сложной визуальной задаче временно делает человека почти глухим по отношению к звукам, что может объяснять, почему некоторые люди не слышат сигналов машин и становятся жертвами ДТП, говорится в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience, сообщает ria.ru.

Люди часто сталкиваются с проблемой, что их собеседники, домочадцы и коллеги по работе игнорируют их, уставившись в монитор компьютера, книгу или экран телевизора, и потом говорят, что не слышали их. В похожих, но более трагических случаях, пешеходы не слышат клаксона машин, переходя дорогу со смартфоном в руках, а хирурги не замечают пищания различных медицинских приборов, сигнализирующих об опасности для здоровья пациента.

Читайте такжеПланшеты и смартфоны нарушают нормальный сон детейМария Чейт (Maria Chait) из университетского колледжа Лондона (Великобритания) и ее коллеги нашли объяснение этому и оправдали любителей книг, телевизора и компьютера, проследив за тем, как меняется работа мозга в тот момент, когда человек смотрит на сильно интересующую его или очень сложную картинку.

Для этого ученые заручились поддержкой 13 добровольцев, которые согласились решить сложную визуальную загадку в то время, когда они находились внутри особого прибора под названием магнитоэнцефалограф.

Данное устройство, как объясняют авторы статьи, позволяет замерять активность в разных областях мозга по магнитным полям, возникающим в результате электрической активности нейронов, что позволяет определять, какие части нашей нервной системы работают и реагируют на события при появлении определенных стимулов.

Как показали замеры МЭГ, концентрация внимания на каких-либо визуальных стимулах перестраивает работу мозга таким образом, что чувствительность слуховой коры мозга к раздражителям резко падает, благодаря чему человек временно "глохнет", теряя способность распознавать даже хорошо различимые и довольно громкие звуки.

Эта глухота не является абсолютной – как показали эксперименты, достаточно громкие звуки, такие как сирена скорой помощи или милицейской машины, или громкий сигнал грузовика способны "пробиться" через пониженную чувствительность слуховой коры мозга.

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