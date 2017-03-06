США и ЕС договорились об инспекциях фармацевтических заводов

Поправки были внесены в Соглашение о взаимном признании, подписанное в 1998 году, сообщается на сайте Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Читайте такжеВ США упростят процедуру вывода на фармацевтический рынок дженериковДоговоренность стала результатов трехлетних переговоров между FDA и Агентством по лекарственным препаратам ЕС (EMA). В 2012 году конгресс одобрил законодательный акт, дающий FDA право заключать соглашения о взаимном признания результатов контрольных проверок фармацевтических заводов. Переговоры с EMA велись с 2012 года.

Также данный шаг позволит регуляторным органам использовать проверки на соответствие требованиям GMP и избежать дублирования инспекций.