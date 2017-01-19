FDA составила рекомендации по раскрытию дополнительных данных фармкомпаниями / guardianlv.com

Документы будут доступны для общественного обсуждения в течение трех месяцев, после чего FDA опубликует итоговый вариант рекомендаций, сообщается на сайте ведомства.

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Обычно FDA определяет, какая информация должна содержаться на этикетках и в инструкциях по применению медикаментов и медицинских изделий. Тем не менее часто фармкомпании хотят довести до потребителя дополнительную информацию, которая не была включена в инструкцию по применению, но имеет важное значение для корректного использования продукта.

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Одна из новых рекомендаций FDA касается раскрытия компаниями медицинской экономической информации, а также предоставление инвесторам данных об экспериментальных препаратах и медизделиях. Во втором документе американский регулятор сформулировал свое видение публикации дополнительных данных об уже зарегистрированных продуктах.